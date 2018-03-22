ترقية «آل عتيق» إلى المرتبة الحادية عشر بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران

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صدر مؤخراً قرار بترقية ناصر بن حسن بوتيه ال عتيق، إلى المرتبة الحادية عشر بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران.

ويعد ناصر بن حسن بوتيه ال عتيق من الكفاءات الوطنية المميزة وذات الخبرة بشؤون الزراعة بنجران، وقد تقلد العديد من المهام والمناصب القيادية خلال فترة عمله من ضمنها إدارة المتابعة وإدارة الشئون الإدارية والمالية، وله العديد من الإسهامات في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران.

وعبَّر “ال عتيق” عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه وأن يكون عند حسن ظن المسؤولين وأن تكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمواطنين في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.