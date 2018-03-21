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بلدية محايل تداهم سكن عمال يقوم بالذبح داخل السكن ويصادر أكثر من 88 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر

بلدية محايل تداهم سكن عمال يقوم بالذبح داخل السكن ويصادر أكثر من 88 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=555594
المناطق - محايل عسير
باشر مراقبو صحة البيئة في بلدية محافظة محايل وبعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين بوجد عمالة في إحدى الشقق السكنية المجاورة لأحد المطاعم تقوم بالذبح داخل مقر سكنهم حيث تم مباشرة الموقع من قبل مراقبي صحة البيئة وتم ملاحظة وجود آثار للذبح كما تم العثور على أكثر من 88 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر حيث قام المراقبين بعمل محظر وتم مصادرة الأدوات الموجودة في الموقع كما تم مصادرة وإتلاف اللحوم التي تم العثور عليها داخل مقر السكن وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.
وقد ثمن رئيس بلدية محافظة محايل سعيد علي آل مصمع مبادرة المواطن الذي تقدم بالإبلاغ مقدماً شكره له مؤكدا أن المواطن هو شريك في تنمية العمل والمحافظة على صحة البيئة مع البلدية داعيا الجميع عند ملاحظتهم لمثل هذه الأمور الإبلاغ عنها إما عن طريق الاتصال على خدمة طوارى البلدية 940 أو تحميل تطبيق مركز بلاغات الطوارئ ٩٤٠ للهواتف الذكية وتسجيل بلاغه والذي سيتم التعامل معه مباشرة ويحال للجهة ذات الاختصاص متمنيا السلامة للجميع.

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