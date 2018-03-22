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محافظ الخرج يتسلم التقرير الإحصائي النصف سنوي المتضمن جهود ادارة مكافحة المخدرات

محافظ الخرج يتسلم التقرير الإحصائي النصف سنوي المتضمن جهود ادارة مكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=555603
المناطق - الخرج
استقبل محافظ محافظة  الخرج الاستاذ /مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه  اليوم الخميس الموافق  مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد / ذعار بن سعود العتيبي
 في بداية اللقاء رحب المحافظ به بعد ذلك قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات التقرير الإحصائي النصف سنوي لعام ١٤٣٩هـ ، المتضمن ما قامت به مكافحة المخدرات الخرج من جهود في مكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.
وأشادالمحافظ خلال اطلاعه على التقرير وبالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للقضاء على هذه السموم التي تستهدف شبابنا في دينهم ومالهم وأنفسهم.
كما طالبهم بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء، وتضافر الجهود مع القطاعات المعنية لحماية شباب الوطن من هذه الآفة.

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