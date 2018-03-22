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بتنظيم الملحقية الثقافية ونادي كابنرا

رؤساء الأندية الطلابية يشاركون باليوم العالمي للمياه باستراليا بأكثر من ٢٠٠٠ خطوة بالمشي

رؤساء الأندية الطلابية يشاركون باليوم العالمي للمياه باستراليا بأكثر من ٢٠٠٠ خطوة بالمشي
http://almnatiq.net/?p=555619
المناطق - كانبرا
نظمت الملحقية الثقافية باستراليا ونادي كانبرا مشاركة تطوعية شارك فيها الملحق الثقافي الدكتور / هشام خداوردي وعدد من المسؤولين بالملحقية ورؤساء الأندية الطلابية ونائباتهم وعدد من المبتعثين في احتفال استراليا باليوم العالمي للمياه .
حيث قام النادي السعودي في كانبرا بالتنسيق مع مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالعاصمة كانبرا لتنفيذ هذه المشاركة .
وكانت هذه المشاركة التطوعية بمسيرة بدأت من الملحقية الثقافية سيراً على الأقدام بعد ارتداء شعار الحملة على عدد من المواقع الحيوية والتجارية بالعاصمة كانبرا وصولاً لفندق كراون بوسط العاصمة بأكثر من ٢٠٠٠ خطوة بالمشي   .
وجاءت المشاركة في هذه المبادرة التطوعية تعزيزاً للتعايش مع المجتمع الأسترالي ورغبةً في استشعار المبتعثين لأهمية الماء والحفاظ عليه حيث انها تختصر في طرح سؤال للمتطوع عن المسافة التي يمكن
أن يقطعها حتى يجد مصدر نقي للمياه وصالح للشرب وذلك لدعم المجتمعات الفقيره التي تعاني شعوبها من شح المياه.
يذكر أن اليوم العالمي للمياه باستراليا مناسبة عالمية تقام سنويا ويحرص الاستراليين على توعية المجتمع الاسترالي بأهمية الماء ، ويُشار إلى بعض الدول التي تعاني من نقص الماء مثل دول في افريقيا وماتجده من صعوبه في الحصول على الماء .

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