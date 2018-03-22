احدث الأخبار

غارات مكثفة على غوطة دمشق.. ومزيد من القتلى
أبرز المواد
 أرامكو توضح حقيقة استهداف الحوثيين لمنشأة نفطية في نجران بصاروخ
أبرز المواد
 ‏الدكتور البراهيم يتفقد “مبادرات التحول الوطني” بالجامعة
منطقة حائل
 ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الأمريكي
أبرز المواد
 مهرجان الزهور والحدائق بينبع .. لوحة جمالية بأيدي سعودية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من منسوبي المؤسسة
منطقة الرياض
 الرئيس اليمني يتوعد بمحاسبة مليشيا الحوثي على إهدارها لدماء اليمنيين
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة الباحة يُدشن مبادرة التشجير لتنمية الغطاء النباتي
منطقة الباحة
 افتتاح وحدة اجتماعية في أملج
منطقة تبوك
 معرض مروري توعوي “دائم” بمرور محافظة الدلم
منطقة الرياض
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات الغذائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية
أبرز المواد
 محافظ الوجه يفتتح وحدة الخدمات الشاملة بمحافظة
منطقة تبوك
تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض إحدى مقاتلات التحالف لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من مطار (صعده)

تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض إحدى مقاتلات التحالف لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من مطار (صعده)

أبرز المواد
بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

أبرز المواد
التعليم: 3 مسارات جديدة للابتعاث .. وهذا موعد التقديم لـ ” وظيفتك وبعثتك”

التعليم: 3 مسارات جديدة للابتعاث .. وهذا موعد التقديم لـ ” وظيفتك وبعثتك”

أبرز المواد
وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

أبرز المواد

الأمير فيصل بن بندر يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من منسوبي المؤسسة

الأمير فيصل بن بندر يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من منسوبي المؤسسة
http://almnatiq.net/?p=555703
المناطق - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وعدد من منسوبي المؤسسة.
وقدم الفهيد نبذة لسمو أمير منطقة الرياض عن الوحدات التدريبية بالمنطقة التي تتجاوز ٥٠ وحدة موزعة في المدينة والمحافظات من كليات تقنية ومعاهد تدريبية صناعية وشراكة استراتيجية بالإضافة إلى معاهد ومراكز أهلية يزيد عددها عن ٣٨٠ وحدة بالمنطقة.
كما استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة الرياض لـ29 وحدة بتكلفة اجمالية بلغت مليار و٧٠٠ مليون ريال.
وبحث الأمير فيصل بن بندر أهداف الموسسة واستراتيجيتها التعليمية والتدريبية وشراكاتها الحكومية والأهلية في مجالات التطوير والاستفادة من برامجها وتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية.

روابط ذات صلة

معرض مروري توعوي “دائم” بمرور محافظة الدلم

معرض مروري توعوي “دائم” بمرور محافظة الدلم
“آل جحفل” مديراً تنفيذياً لجمعية ” بصائر” لتحفيظ القران بوادي الدواسر

“آل جحفل” مديراً تنفيذياً لجمعية ” بصائر” لتحفيظ القران بوادي الدواسر
طالبات كلية الآثار بجامعة الملك سعود يتعرفن على طرق ترميم القطع الأثرية

طالبات كلية الآثار بجامعة الملك سعود يتعرفن على طرق ترميم القطع الأثرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*