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مهرجان الزهور والحدائق بينبع .. لوحة جمالية بأيدي سعودية

مهرجان الزهور والحدائق بينبع .. لوحة جمالية بأيدي سعودية
http://almnatiq.net/?p=555710
المناطق - واس

يعرض المهرجان الثاني عشر للحدائق والزهور بينبع أنواعا من الزهور على مساحة تفوق 200 ألف متر مربع, شارك في تصميمها 300 شاب سعودي, أسهموا في إعداد فكرة وتصاميم الزهور في موقع المهرجان الذي يتوافد إليه أعداد غفيرة من الزوار من مختلف مدن المملكة, منذ افتتاحه في الأول من شهر مارس الحالي.
ويحتوي المهرجان الذي يستقبل زائريه حتى الـ 7 من شهر إبريل المقبل على أقسام متنوعة يشارك فيها أكثر من 3500 مشارك من الرجال والنساء سنوياً, يقدمون أفكاراً متجددة ومختلفة في أساليب وطرق عرض الزهور, حيث يعدّ المهرجان إحدى أبرز الفعاليات المجتمعية التي تنظم بينبع الصناعية, وقد شهد تميزاً لافتاً خلال الأعوام الماضية من خلال احتوائه على “سجادة الزهور” التي تم إدراجها مرتين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سجادة زهور في العالم يشرف على تنفيذ تصاميمها عددد من المشرفين والمهندسين بالهيئة الملكية بينبع.
وأوضح رئيس المهرجان مدير عام التشغيل والصيانة في الهيئة الملكية المهندس صالح الزهراني أن مهرجان الزهور والحدائق يظهر في كل عام بفكرة جديدة ومميزة, بما يؤكد أن الشباب السعودي قادر على التميز والإبداع , مشيراً إلى أن المهرجان هذا العام جاء بأفكار تصميمية جديدة لم تطبق في المهرجانات السابقة, وتهدف بشكل أساسي لتقديم تجربة فريدة لمرتادي المهرجان.
وأفاد الزهراني أن “ركن التدوير” في هذا العام شهد تميزاً لعدد من الشباب والفتيات من خلال تنفيذ الأعمال والأفكار الجديدة التي ابتكروها لإعادة الاستفادة من المخلفات بأنواعها، حيث تم عرض منتجات مختلفة بهدف نشر ثقافة إعادة التدوير ونشرها في المجتمع للمحافظة على البيئة, مبيناً أن 80 ألف زائر يزورون موقع المهرجان في يوم الخميس, فيما يزيد عددهم يوم الجمعة متجاوزاً الـ 150 ألف زائر.
وأبدى عدد من زوار المهرجان خلال حديثهم لوكالة الأنباء السعودية “واس” إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم مميز من قبل اللجنة المنظمة للمرجان هذا العام, وما يشهده من فعاليات اجتماعية وترفيهية منوعة, تناسبت جميع الفئات العمرية.

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