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ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الأمريكي
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المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في واشنطن، مع معالي وزير الدفاع الأمريكي / جيمس ماتيس.
وفور وصول سمو ولي العهد مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عزف السلامان الوطنيان، وتم استعراض حرس الشرف.
بعد ذلك عقد اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

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