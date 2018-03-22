‏الدكتور البراهيم يتفقد “مبادرات التحول الوطني” بالجامعة

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تفقد معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، اليوم الخميس (22 مارس 2018م) مقار مبادرات التحول الوطني 2020م، التي تنفذها جامعة حائل في المدينة الجامعية؛ تمهيدًا لتدشينها قريبًا بمشيئة الله.

واطلع معاليه على سير العمل والإعداد في مركز إنتاج البرمجيات “فاب لاب حائل”، واستمع لشرح مفصل من الدكتور أحمد التميمي عن المركز وأهدافه ومراحل الإنتاج وتطوير الإنتاج الرقمي، ثم تجوَّل معاليه في منصة حائل للتدريب الافتراضي والتي تعنى بتقديم برامج تدريبية نوعية تستهدف أبناء المجتمع المحلي، وتعتمد على البيئة الرقمية في إنتاج البرامج التدريبية وتنفيذها، واستمع لشرح مفصل من الدكتور سليمان الثويني عن أقسام المنصة وبنيتها التحتية، ثم بعد ذلك، تفقد معاليه مسرعة الأعمال الجامعية، وشاهد عرض تفصيلي، واستمع لشرح مفصل من الدكتور حمد بالحارث عن مراحل الإعداد والتجهيز والتنفيذ، وأن المسرعة تستهدف بناء قدرات الشباب والفتيات في مجالات الأعمال والريادة.

رافق معاليه في جولته التفقدية وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز العمرو، ووكيل الجامعة الدكتور سعود النايف، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحيسوني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.