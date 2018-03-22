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استعدادا للمونديال.. مواجهات “من العيار الثقيل” للمنتخبات العربية

استعدادا للمونديال.. مواجهات “من العيار الثقيل” للمنتخبات العربية
http://almnatiq.net/?p=555738
تدخل 4 منتخبات عربية أول مرحلة استعدادية للمونديال الروسي، عندما تخوض مباريات من “العيار الثقيل”، أمام فرق عالمية، خلال فترة المباريات الودية بين الجمعة والثلاثاء.

وحجزت منتخبات مصر والسعودية والمغرب وتونس مقاعدها في المونديال الروسي نهاية العام الماضي، لترسم ملامح مشاركة تاريخية للعرب في كأس العالم بأربعة ممثلين، للمرة الأولى تاريخيا.

مصر أمام بطل أوروبا

سيخوض المنتخب المصري مواجهة قوية في مدينة زيوريخ السويسرية أمام نظيره البرتغالي مساء الجمعة، في مباراة مرتقبة بين اثنين من أفضل الهدافين في أوروبا هذا الموسم، البرتغالي كرستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

وسيبقى المنتخب المصري في زيوريخ بانتظار المنتخب اليوناني، الذي ستجمعه به مباراة ودية مساء الثلاثاء.

السعودية بذكريات 1994

سيخوض الأخضر السعودي مباراته الودية الأولى في مدينة ماربيلا الإسبانية أمام منتخب أوكرانيا العنيد، الذي يشبه كثيرا منتخب روسيا، الذي ستواجه السعودية في افتتاح المونديال بعد 3 أشهر.

وسيسترجع بعدها المنتخب السعودي ذكريات هدف سعيد العويران الأسطوري في مرمى بلجيكا بمونديال 1994، عندما يتواجه الفريقان في بروكسل مساء الثلاثاء. تلك المواجهة ستمثل اختبارا حقيقيا للصقور أمام واحد من أفضل المنتخبات في العالم.

المغرب بمواجهة الصرب

مواجهة صعبة تنتظر المغرب أمام منتخب صربيا مساء الجمعة في مدينة تورينو الإيطالية، سيختبر فيها أسود الأطلس قوتهم الهجومية أمام واحد من أكثر الفرق صلابة في الدفاع.

ويخوض المغرب المباراة الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان في الدار البيضاء مساء الثلاثاء، أمام جماهيره بملعب محمد الخامس.

تونس واستعداد كاريبي

وسيستضيف المنتخب التونسي ضيفه الإيراني في رادس مساء الثلاثاء، في أول مباراة لنسور قرطاج أمام جماهيره بعد التأهل الكبير نهاية العام الماضي.

وسيتوجه المنتخب التونسي بعدها لمدينة نيس الفرنسية، للقاء المنتخب الكوستاريكي، الذي يمثل “اختبارا كاريبيا” لتونس، قبل لقاء بنما في كأس العالم.

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