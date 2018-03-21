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أكثر من ثلاثون شاب يتدربون على أساسيات الخط العربي 

أكثر من ثلاثون شاب يتدربون على أساسيات الخط العربي 
http://almnatiq.net/?p=555741
المناطق - الجوف

اختتم مجلس شباب منطقة الجوف البرنامج التدريبي في أساسيات الخط العربي والذي قدمه الخطاط بدر الزارع وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب والإبتعاث بتعليم الجوف.

وأستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام بمعدل ٩ ساعات تدريبية، وشهدت الدورة حضورا مميزا بمشاركة أكثر من ثلاثون شاب من المهتمين في الخط العربي

وشمل البرنامج التدريبي أساسيات الخط العربي على مقدمة عن الخط ومدارسه وأدوات التعريف بأنواع الخطوط وأساسيات وقواعد خط الرقعة واشتمل البرنامج على تمارين تطبيقية وتصحيح لكتابات المتدربين

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