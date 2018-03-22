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أمانة الجوف تعالج التشوه البصري 

أمانة الجوف تعالج التشوه البصري 
http://almnatiq.net/?p=555744
المناطق - الجوف

ترأس المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ، أمين منطقة الجوف ، الاجتماع الخاص بمبادرة معالجة التشوه البصري  ، الذي عُقد صباح الخميس 5 رجب 1439هـ بصالة الاجتماعات بالأمانة .
وفي بداية الاجتماع رحب بالوكلاء والمدراء العموم وقادة مبادرة معالجة التلوث البصري ، وحثهم على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري التي تأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالطيف بن عبدالملك ال الشيخ  ، ومساعد الوزير الدكتور غانم المحمدي مشددًا على قيام ;كافة الإدارات بمهامها ومسؤولياتها المنوطة بها بما يتعلق بتكثيف العمل الرقابي لمنع السلوكيات الغير حضارية .
ثم استعرض القحطاني عن بعض السلوكيات الغير حضارية  , الانتشار وممارسة  البيع الجائل المخالف للأنظمة على الأرصفة وشوارع المنطقة ، عمليات البناء والترميم المستمرة للمباني داخل الأحياء ورمي مخلفات البناء والهدم في الأراضي الفضاء، وانتشار مظلات السيارات وترك السيارات التالفه والمهملة في طرقات وشوارع المدينة ، انتشار اللوحات الاعلانية والتجارية بشكل عشوائي وغير منظم بالشوارع والطرق , وغيرها من المظاهر غير حضاريه التي لن تتوانى الأمانة في تعقبها وتطبيق العقوبات النظامية على من يرتكبها.
وشدد المهندس القحطاني على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030؛ للإسهام في الحركة التنموية التي يشهدها الوطن .
ثم تحدث مدير مكتب تحقيق الرؤية المهندس محمد بن احمد البراهيم عن آلية عمل الإدارة المعنية على 3 مراحل متزامنة وهي القصيرة والمتوسطة والطويلة .
وتهدف هذه المعالجات إلى تحقيق أثر كبير منها في فترة زمنية قصيرة ، تصل إلى 6 أشهر ، وذلك بالتركيز على أهم 15 عنصرًا من ضمنها إزالة مخلفات البناء ، والهدم من الأراضي الفضاء ، والنظافة .
بالإضافة الى عدد من المعالجات القصيرة المدى المتمثلة في إصلاح الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، بالإضافة إلى تسوير الأراضي الواقعة على المحاور الرئيسية.
والعمل  على استكمال إنشاء وتطوير الحدائق والاستمرار في تطوير التقاطعات والميادين الرئيسية والمتنزهات والساحات داخل مدينة سكاكا التي لها أثر كبير في تحسين المشهد الحضري والرفع من جودة الحياة داخل مدينة سكاكا وأنسنه البيئة العمرانية بها.

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