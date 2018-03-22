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اتحاد القدم يوافق على تقديم دعم مالي للأندية لتعيين مكتب محاماة للتعامل مع القضايا الرياضية الدولية

اتحاد القدم يوافق على تقديم دعم مالي للأندية لتعيين مكتب محاماة للتعامل مع القضايا الرياضية الدولية
http://almnatiq.net/?p=555779
المناطق - الرياض

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تقديم دعم مالي محدد للأندية المحترفة، وذلك في حال رغبتها في تعيين أحد مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي وذات الخبرة في التعامل مع القضايا الدولية للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تعميم بعثه للأندية أن هذا الدعم يأتي في إطار متابعة واهتمام الاتحاد لشؤون الأندية، وحرصه على دعمها في اتباع الإجراءات القانونية السليمة التي تكفل الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها.

وأوضح اتحاد القدم، بأنه سيتم التطرق لآلية الحصول على الدعم المالي المشار إليه خلال ورشة العمل التي ستقام يوم الأحد المقبل والخاصة بقضايا الأندية.

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