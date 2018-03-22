الأمير أحمد بن فهد يستقبل المعلمة وجدان الفرج ويشيد بإنجازها العلمي

المناطق - فهد المريخي

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية المعلمة وجدان محمد الفرج المعلمة بالثانوية الأولى بالعوامية والفائزة بالجائزة الكبرى في مؤتمر مايكروسوفت لتبادل الخبرات بين المعلمين الذي أقيم في سنغافورا خلال الفترة من 13- 15 مارس الحالي ، وفوزها بمشاريع تطبيق مهارات التفكير الحاسوبي ، مؤكداً سموه خلال استقباله اليوم الخميس في مكتبه بديوان الإمارة للمعلمة وبرفقتها والدها وزوجها حرص إمارة المنطقة الشرقية على تشجيع وتحفيز ورعاية أبناء المنطقة وتكريم المبدعين منهم، حاثاً سموه المعلمة وجدان على مواصلة الجهد والعطاء ، وأن النجاح لا حدود له، متمنيا سموه لها تحقيق المزيد من النجاحات.

وقدمت المعلمة وجدان الفرج شكرها لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ، مبينة بأنها قدمت مشروعين للفوز بالجائزة أحدهما تم انجازه قبل المؤتمر حيث تم تطبيق المشروع بأسلوب مهارات التفكير الحاسوبي التي تكسب الطالب مهارات متعددة ، والمشروع الثاني تم طرحه على المتسابقين في المؤتمر وطلب إنجازه خلال ٢٤ ساعة بمعايير عالية حيث يعالج مشكلة بيئية بأسلوب مهارات التفكير الحاسوبي واستطاعت المعلمة الفرج تحويله من مشروع بسيط إلى تعلم بالمشاريع وفق منهجية معينة تكسب الطالب مهارات منوعة في العلوم والتقنية والبرمجة و الهندسة والفنون والحساب واستخدمت فيه تقنية المايكروبت ، ويهدف إلى تحسين البيئة من خلال إعادة تدرير المخلفات وتقليل التلوث البيئي ، وإكساب الطلاب مهارات متعددة منها مهارات التخطيط الهندسي و البناء ، ومهارات علمية في مجال الزراعة و الحصاد ، ومهارات تقنية و برمجية من خلال تصميم وبرمجة نظام حساس لقياس نسبة الرطوبة والري باستخدام تقنية المايكروبت ، ومهارات حسابية للتجارة تساعدهم على الاستقلال المادي، وبالتالي تفوق هذا المشروع على كل المشاريع الفائزة وكان لها الشرف في حمل علم الوطن في أكبر محفل عالمي شهده مايقارب الـ٩٠ دولة و ٣٠٠ معلم ومعلمة ، مبينة بأن خطواتها القادمة ستكون تعليم الطالبات البرمجة المتعلقة بالفيزياء بتقنية المايكروبت .