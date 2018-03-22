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إخماد حريق في منزل بحي أبو موسى الأشعري بحفرالباطن وإنقاذ طفلة

إخماد حريق في منزل بحي أبو موسى الأشعري بحفرالباطن وإنقاذ طفلة
http://almnatiq.net/?p=555798
المناطق - حفرالباطن

تمكنت فرقه من الدفاع المدني بحفر الباطن صباح اليوم من إخماد حريق وإنقاذ طفله تبلغ من العمر سنتين من داخل منزل ذويها بحي أبو موسي الأشعري.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني يفيد بحدوث حريق في منزل وعلى الفور تم انتقال فرقة من الدفاع المدني للموقع وتم إخماد الحريق وإخراج طفلة وتم تحويلها لمستشفى الأطفال وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد.

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