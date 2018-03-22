دورة في الطباعة وعلاج بالتدريب لنزلاء نفسية الطائف

المناطق - عادل الزهراني

نفذت الكلية التقنية في محافظة الطائف برنامج العلاج بالتدريب لنزلاء مستشفى الصحة النفسية وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما وقدم المهندس عبدالله غرامة الزهراني مشرف المسوولية الاجتماعية ورئيس قسم التقنية الادارية محاضرة بعنوان ( فضيلة الصبروالاحتساب ) عقب ذلك اطلع النزلاء على تجهيزات الكلية وما تقدمة من خدمات للمجتمع من خلال زيارة بعض الاقسام ثم اقيم برنامج رياضي للنزلاء في الصالة الرياضية ودورة تدريبية في مهارات الطباعة باللغة العربية وفي نهاية البرنامج سلم عميد الكلية المهندس حمد القاسم شهادات حضور الدورة وتكريم المشاركين في البرنامج والذي استمر لمدة 6 ساعات متواصلة ….