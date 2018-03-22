احدث الأخبار

دورة في الطباعة وعلاج بالتدريب لنزلاء نفسية الطائف
منطقة مكة المكرمة
 إخماد حريق في منزل بحي أبو موسى الأشعري بحفرالباطن وإنقاذ طفلة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يزور فعالية «الفن والثقافة السعودية المعاصرة» في واشنطن
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل المعلمة وجدان الفرج ويشيد بإنجازها العلمي
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً
منطقة جازان
 اتحاد القدم يوافق على تقديم دعم مالي للأندية لتعيين مكتب محاماة للتعامل مع القضايا الرياضية الدولية
أبرز المواد
 مأساة إنسانية بإدلب.. غارات تسقط قتلى في سوق شعبي
أبرز المواد
 لون الوجه يكشف المشاعر الحقيقية رغم إخفائها
أبرز المواد
 شاهد .. طيار قاب قوسين أو أدنى من الموت!
أبرز المواد
 ترامب يلوح للصين بـ60 مليار دولار رسوما جمركية
أبرز المواد
 قتلى بانفجار سيارة ملغومة أمام فندق بمقديشو
أبرز المواد
بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

أبرز المواد
التعليم: 3 مسارات جديدة للابتعاث .. وهذا موعد التقديم لـ ” وظيفتك وبعثتك”

التعليم: 3 مسارات جديدة للابتعاث .. وهذا موعد التقديم لـ ” وظيفتك وبعثتك”

أبرز المواد
وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

أبرز المواد
شاهد.. “جسم غريب” يفوق قدرات الطائرات العسكرية .. يلاحق طائرة ركاب

شاهد.. “جسم غريب” يفوق قدرات الطائرات العسكرية .. يلاحق طائرة ركاب

أبرز المواد

دورة في الطباعة وعلاج بالتدريب لنزلاء نفسية الطائف

دورة في الطباعة وعلاج بالتدريب لنزلاء نفسية الطائف
http://almnatiq.net/?p=555802
المناطق - عادل الزهراني

نفذت الكلية التقنية في محافظة الطائف برنامج العلاج بالتدريب لنزلاء مستشفى الصحة النفسية وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما وقدم المهندس عبدالله غرامة الزهراني مشرف المسوولية الاجتماعية ورئيس قسم التقنية الادارية محاضرة بعنوان ( فضيلة الصبروالاحتساب ) عقب ذلك اطلع النزلاء على تجهيزات الكلية وما تقدمة من خدمات للمجتمع من خلال زيارة بعض الاقسام ثم اقيم برنامج رياضي للنزلاء في الصالة الرياضية ودورة تدريبية في مهارات الطباعة باللغة العربية وفي نهاية البرنامج سلم عميد الكلية المهندس حمد القاسم شهادات حضور الدورة وتكريم المشاركين في البرنامج والذي استمر لمدة 6 ساعات متواصلة ….

روابط ذات صلة

اتفاقية بين قياس ووادي مكة لتطبيق اختبار اللغة العربية ونشره عالميًا

اتفاقية بين قياس ووادي مكة لتطبيق اختبار اللغة العربية ونشره عالميًا
أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع اتفاقية إنشاء “مسرح السعودية” بجدة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع اتفاقية إنشاء “مسرح السعودية” بجدة
بتوجيه أمير مكة فريق عمل للإشراف على موقع ميدان الهجن

بتوجيه أمير مكة فريق عمل للإشراف على موقع ميدان الهجن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*