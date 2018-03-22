“وعد الغازي”.. أسرع طالبات جامعة حائل

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اختتمت عمادة شؤون الطلاب -فرع الطالبات- في جامعة حائل المسابقة الرياضية “التحدي الأكبر” في مجمع كليات الطالبات، بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة المنصور، يوم الخميس(22 مارس 2018م) بعد منافسة دامت ثلاثة أيام، خُصص اليوم الأول للكليات الأدبية واليوم الثاني الكليات العلمية واليوم الثالث للكليات الصحية.

وكانت بداية الانطلاقة من بوابة 4 الواقعة بين بوابة علوم وهندسة الحاسب والسنة التحضيرية ونهاية نقطة السباق ما بين مبني 19 و14 بمسافة بلغت 500 متر، وجاءت آلية المسابقة من تكوين السباق من 8 حارات تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين الأولى 8 طالبات والمجموعة الثانية من 9 طالبات ثم التصفية بين المجموعتين حسب الزمن للمراكز الثلاثة الأولى بين الـ 6 طالبات الفائزات، وقد تضمنت لجنة التحكيم 4 من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جهتها، ذكرت الدكتورة فاطمة المنصور بكلمة قالت وجهتها للمشاركات “لقد ربحتن وتشرفتن بالمنافسة فيما بينكن، وتحليتن بالروح الرياضية، وكان تنافسكن تنافسًا إيجابيًا يهدف للتعلم واكتساب المعرفة وبث روح التنافس الشريف، مما يسهم في الإبداع والتقدم والتكاتف”

وحققت المركز الأول الطالبة وعد الغازي من كلية إدارة الأعمال، فيما حققت ضحى الويباري من كلية العلوم الطبية التطبيقية المركز الثاني، وحققت الطالبة نهلة البيشي من كلية الآداب والفنون المركز الثالث.