المملكة تدين وتستنكر بشدة الانفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية

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http://almnatiq.net/?p=555814
المناطق _ واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، مخلفا عدداً من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال حكومة وشعبا مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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