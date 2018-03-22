بالفيديو :الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يشارك قوات الأمن في حملة وطن بلا مخالف نشر قبل 1 ساعة - 10:45 مساءً, 22 مارس 2018 م http://almnatiq.net/?p=555817 المناطق _ عسير نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يشارك قوات الأمن في حملة وطن بلا مخالف بمنتزه وقرى السوده غرب مدينة أبها اليوم. http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2018/03/WhatsApp-Video-2018-03-22-at-10.05.58-PM.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2018/03/WhatsApp-Video-2018-03-22-at-10.05.59-PM.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2018/03/WhatsApp-Video-2018-03-22-at-10.06.00-PM.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2018/03/WhatsApp-Video-2018-03-22-at-10.06.00-PM-1.mp4
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