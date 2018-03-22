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بالفيديو :الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يشارك قوات الأمن في حملة وطن بلا مخالف

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المناطق _ عسير

نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يشارك قوات الأمن في حملة وطن بلا مخالف بمنتزه وقرى السوده غرب مدينة أبها اليوم.

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