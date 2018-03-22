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إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج أولمبياد النشاط البدني المعزز لصحة الطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج أولمبياد النشاط البدني المعزز لصحة الطالبات
http://almnatiq.net/?p=555828
المناطق _سكاكا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، نتائج التصفيات النهائية في أولمبياد الجوف للنشاط البدني المعزز لصحة الطالبات.

وأوضحت منسقة الأولمبياد الأستاذة ليلى سلطان العنزي أن المشروع يهدف الى خلق بيئة تنافسية بين الطالبات لممارسة الأنشطة البدنية المعززة لصحة الطالبات وغرس المفاهيم الصحيحة في هذا الجانب، واستهدف جميع الطالبات في المراحل التعليمية.

وقالت أن تصفيات المشروع مرت على ثلاث مراحل بدءً من المدرسة حتى المرحلة الأخيرة والتي تأهل فيها طالبة واحدة من كل مرحلة تعليمية، مستهدف نوعين من الأنشطة الرياضية الجري والحبلة مع متابعة الإفطار الصباحي الصحي السليم.

وحصلت على المراكز الأولى في مسابقة الجري حلا علي العطالله من مدرسة الخامسة الابتدائية بسكاكا، فرح لطفي عبداللطيف من مدرسة الأولى المتوسطة بسكاكا، لميس صلاح العوذه من مدرسة رياض المواهب الثانوية بسكاكا، راشد جمال الراشد من الروضة الرابعة بسكاكا.

كما حصلت على المركز الأول في لعبة الحبلة ناريس عبدالمجيد الفهيقي من مدرسة الاولى الابتدائية بالطوير، أريام مدالله الشراري من مدرسة الخامسة المتوسطة بسكاكا، حلا ثاني الحازمي من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط، فهد ناصر الحازي من روضة التجديد الأهلية بسكاكا. 

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