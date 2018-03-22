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المتقدمة للبتروكيماويات تنظم برنامج ترفيهي للأيتام بالجبيل بشراكة مع جمعية وهج الخيرية

المتقدمة للبتروكيماويات تنظم برنامج ترفيهي للأيتام بالجبيل بشراكة مع جمعية وهج الخيرية
http://almnatiq.net/?p=555832
المناطق _ الجبيل
نظمت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات فعاليات ترفيهيه للأيتام بالجبيل بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الله بن مقبل القرعاوي.
وشملت الفعاليات برامج ترفيهية ومسابقات تنافسية لضيوف الشركة من هذه الفئة الغالية.
وأوضح المهندس عبد الله بن مقبل القرعاوي ان هذه الفعالية تأتي ضمن برامج الشركة المتقدمة التي تعتبره الشركة من اهم واجباتها تجاه المجتمع موضحا أن الشركة المتقدمة تحرص تنفيذ الفعاليات والبرامج المجتمعية بانتقائية لتضمن انها تصل للمستفيد مباشرة وكذلك تضيف قيمة حقيقة بعد تنفيذها.

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