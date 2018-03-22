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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يجتمع مع عمدة مدينة أوتاوا

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يجتمع مع عمدة مدينة أوتاوا
http://almnatiq.net/?p=555835
المناطق _ واس

اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا رئيس منظمة الدبلوماسيين نايف بن بندر السديري في مقر السفارة بمدينة أوتاوا اليوم مع عمدة مدينة أوتاوا جيم واطسون، وذلك بحضور السفراء المعتمدين لدى كندا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون القائم بين منظمة الدبلوماسيين وبلدية أوتاوا لتنسيق مشاركة السفارات في فعاليات صيف 2018م.
يذكر أن بلدية اوتاوا تقدمت بدعوة لسفارة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الاحتفالات صيف هذا العام، إثر النجاح الباهر لمعرض أيام ثقافية سعودية الذي أقامته وزارة الثقافة والإعلام والسفارة في كندا بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الفيدرالية الكندية بسبتمبر 2017 م.

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