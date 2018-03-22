الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

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بذور دوّار الشمس من البذور التى تتمتع بشعبية كبيرة بين الناس من مختلف أنحاء العالم منذ مئات السنين حيث كان معروفا منذ العصور القديمة، فهي تتميز بصغر حجمها وسهولة تناولها. أطلق عليها بذور دوّار الشمس لأنها توجد داخل زهرة عباد الشمس نظراً لتتبعه مسار الشمس طوال اليوم، تنتشر زراعتها في الكثير من بلدان العالم ولكن الاتحاد السوفيتي من اكبر البلدان إنتاجاً لهذه البذور وتليها الارجنتين واسبانيا فرنسا والصين. هذه البذور متوفرة طوال العام. وتمنح بذور دوّار الشمس العديد من الفوائد الصحيّة للجسم كما ان لها عدة تسميات ومنها الحب الشمسي، بذور عباد الشمس ودوار القمر.

القيمة الغذائية لبذور دوّار الشمس

بذور دوّار الشمس عبارة عن منجم صحي، إذ تحتوي على خليط غني من البروتين والحمض الدهني أوميغا وفيتامينات B، وفيتامين A، وفيتامين E، الحديد، وحمض الفوليك، والنحاس، والزيوت، والبروتينات، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، والزنك، والسيلينيوم. وتحتوي أيضاً على “تربتوفان” الذي يحوله الدماغ إلى سيروتونين لتعزيز المزاج ومكافحة القلق والاكتئاب. إضافةً إلى ذلك، تحتوي البذور على مادة ” فايتوستيرول”، التي تسهم في خفض مستوى الكوليسترول، وهي مضاد قوي للالتهابات.

فوائد بذور دوّار الشمس

للحفاظ على صحة القلب: نظراً لإحتوائه على معدل كبير من فيتامين E ، وهذا الفيتامين معروف بفعاليته في حماية القلب والأوعية الدموية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض الخطيرة . كما ان بذور دوّار الشمس تساعد في الحد من مشكلة إلتصاق الكوليسترول الضار بالأوعية الدموية والشرايين والتى قد ينتج عنها تصلب الشرايين وإنسدادها ، وبالتالى يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية . ولذلك من الأفضل تناول ما يعادل كوب من بذور دوّار الشمس للحفاظ على صحة القلب . لعلاج الإلتهابات : تناول بذور دوار الشمس بمعدل منتظم له فعالية في التخلص من التأثيرات الضارة للجذور الحرة والتى تعرض الإنسان لمشاكل التلف في خلايا وأنسجة الجسم مما يسبب الكثير من مشاكل الإلتهابات ، كما أن بذور دوار الشمس يحمل نسبة عالية من الخصائص المضادة للإلتهابات ولهذا مع تناول هذه البذور بمعدل منتظم له دوره في علاج مختلف المشاكل التى تنتج عن أمراض التهابات كإلتهابات المفاصل وإلتهابات العظام وغيرها من المشاكل . مقاومة أمراض السرطان : لأنه يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم الذي يساعد في مقاومة الاورام الخبيثة التي تهاجم الجسم، فالسيلينيوم الموجود في بذور دوّار الشمس له دورفعال في اصلاح الحمض النووي بالجسم ، وبالتالي تناوله يساعد في الحد من نمو وإنتشار الخلايا السرطانية بالجسم ، وبهذا فهو يساعد في حماية خلايا الجسم من التدميز الذاتي . وايضاً بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين E الذي له دور فعال في منع نمو الخلايا السرطانية وإنتشارها بالجسم. للبشرة : بذور دوّار الشمس أحد البذور التى تحمل نسبة عالية من الفيتامينات وأهمها فيتامين E ، وهذا الفيتامين له دور فعال في الحفاظ على صحة الخلايا الجلدية . كما أن الحب الشمسي يساعد في تفتييح خلايا الجلد والبشرة ، حيث أنه يحتوي على مجموعة من الخصائص التى تسهم بدورها في حماية خلايا البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية . كما انه يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة ، ولهذافإن تناوله له فعالية في الحد من التأثيرات الضارة للجذور الحرة والتى ينتج عنها ظهور علامات الشيخوخة الحرة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة . ولذلك تناولبذور دوار الشمس يساعد في الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة . للشعر :يساعد في العناية بفروة الرأس والتخلص من المشكلات التى يعاني منها الكثير من الرجال ، حيث أن بذور دوّار الشمس معروف بإحتوائه على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تحتاجها فروة الرأس بمعدل متظم . إذ أن توافر تلك العناصر يساعد في تحفيز فروة الرأس لإنبات بصيلات وجذور جديدة للشعر ، وبالتالي فهو يساعد وبشكل كبير في زيادة كثافة الشعر . كما أن الحب الشمسي يحتوي على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة والتى تساعد بشكل فعال في التخلص من المشكلات المزعجة التى يعاني منها الكثير كالتقصف والتلف والقشرة وتساقط الشعر . للمرأة الحامل : بذور دوّار الشمس لها دور فعال في بناء ونمو خلايا الجنين دون التعرض لأى نوع من المشاكل ، حيث أن تناوله يوفر لجسم المرأة الحامل ما تحتاجه من العناصر والفيتامينات الضرورية للجسم . كما أن تناوله يساعد في زيادة نشاط وحيوية جسم المرأة الحامل . للتخسيس : تعتبر هذه البذور احد الوسائل الفعالة في عملية الرجيم حين انه من الوجبات الخفيفة التي توفر للجسم مقدار ما يحتاجه من المركبات والعناصر الغذائية الضرورية التي تحفز من عملية التخلص من السعرات الحرارية الزائدة بالجسم، وهذا بالاضافة إلى ان تناوله يعطي الاحساس بالشبع لأطول فترة ممكنة. تعزيز القدرات العقلية وتحسين المزاج : بذور دوّار الشمس تحتوي على حمض أميني هام يحوله الدماغ إلى مادة السيروتينين ويطلق عليها اسم هرمون السعادة، لها دورٌ كبيرٌ في تعديل مزاج الإنسان، إضافة إلى غناه (بالثيامين وفيتامين B) فتعمل على تعزيز الوظائف الادراكيةوتقوي الذاكرة ، تحسن المزاج وتخفف الاكتئاب وتعمل كمضاد لحالات الأرق. الحفاظ على صحة الأسنان واللثة. تقوية العظام : تحتوي البذور على النحاس، والذي له دور كبير بالنسبة للإنزيمات المرتبطة بعمل الكولاجين والإيلاستين لزيادة المرونة في المفاصل والعظام. كما أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يعد ضرورياً لتقوية العظام، حيث يتركز بعض الماغنسيوم في التركيب الداخلي للعظام، بينما يوجد الباقي على سطح العظام، حيث يتم تخزينه لاستعماله عند الحاجة. صحة الأعصاب : تساعد البذور على استرخاء الأعصاب، من خلال منع تراكم الكالسيوم داخل الأعصاب، مما يعمل على عدم زيادة إرسال الناقلات العصبية. فالكميات غير الكافية من المغنيسيوم تعمل على زيادة ضغط الدم، تشنج العضلات، الصداع النصفي، والشعور بالتعب والإرهاق. للجنس : أكدت العديد من الدراسات العلمية مدى أهمية تناول بذور دوّار الشمس في علاج مشاكل الضعف الجنسي التى يتعرض لها الكثير من الرجال، تناول الرجال من هذه البذور مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذ توفر للجسم ما يحتاجه من الطاقة والحيوية والنشاط، كما أن هذه البذور تعطى الجسم كمية من السعرات الحرارية التى يحتاجها، والتى بدورها تحفز من تدفق الدم بالجسم وبالتالي تساعد في زيادة القدرات الجنسية لدى الرجال، ومن أهم فوائد بذور دوار الشمس في علاج مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال أنها تزيد من كمية السائل المنوي لديه كما أنها تعمل على تحسن كفاءته، وهذا نظراً لأن بذور دوار الشمس تحتوى على نسبة عالية من البروتينات التى تفيد جسم الإنسان والمعروفة بدورها في زيادة نشاط أعضاء الجسم وبالأخص الأعضاء التناسلية. مدر للبول وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المسالك البولية. يزيد مستويات الطاقة : معظم الرياضيين يتمتع بتناول بذور عباد الشمس، كما توفر هذه البذور على كميات عالية من البروتين والكربوهيدرات . هذه البذور تساعد لتفريغ الكبد من الجليكوجين في مجرى الدم . الجليكوجين هو شكل من أشكال السكر، وبالتالي توفير دفعة إضافية للطاقة السريعة . الدهون الموجودة ببذور دوار الشمس فلها فوائد أيضاً إذ أن هذه الدهون جنباً إلى جنب مع الزيوت المستخلصة تعالج أمراض ضغط الدم المرتفع. يعتبر كعلاج وللملاريا ووقاية منه أيضاً. تخفيض نسبة السكر في الدم.

اضرار بذور دوّار الشمس

ينصح بتناول بذور دوار الشمس بكميات مناسبة وعدم الإفراط في تناولها وذلك لأن بذور دوار الشمس تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية فعند الإفراط في تناولها من الممكن أن تسبب في مرض السمنة وزيادة وزن الجسم، ويُنصح بعدم تناولها مملحة وخاصةً للأشخاص اللذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم.