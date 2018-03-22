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تنفيذ ورشة عمل بعنوان “الكايزن وأثره في تحسين القيادة” بالباحة

تنفيذ ورشة عمل بعنوان “الكايزن وأثره في تحسين القيادة” بالباحة
http://almnatiq.net/?p=555841
المناطق _ الباحة
نفذ  مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء بمنطقة الباحة ورشة عمل نسائية بعنوان “الكايزن وأثره في تحسين القيادة” قدمتها  المدرب المعتمد ا.د لبنى بنت حسين العجمي مساعدة عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد بعسير بحضور ٦٠ قائدة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة.
وقد بدأت الورشة  بمقدمة من الدكتورة فوزية بنت خميس الغامدي المشرفة على إدارة الورشة نيابة عن مدير المركز  شكرت فيها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين على دعمه المتواصل للمركز لما يقدمه من فعاليات تهدف إلى نشر ثقافة الجودة في المنطقة، وأكدت على ان اهتمام وجودة مايقدمه المركز يعكسه عدد الحضور للفعالية، وعرفت في كلمتها بأهداف ومشاريع المركز ومايقوم به من فعاليات في الجانب النسائي كما عرفت بالمدربة ا.د لبنى، وشكرتها على استجابتها لدعوة المركز
بعد ذلك بدأت البروفسور لبنى العجمي الورشة التدريبية والتي ركزت فيها على مفاهيم القيادة و أثر مفهوم الكايزن في تحسين المهارات القيادية لدى القائد، وكيف يمكن للقائد من خلال التحسين المستمر إيجاد فريق عمل مبدع وخلق فرصة للتطوير لقادة المستقبل.
وعلى دات الصعيد تم تقديم نفس الورشة للكادر النسائي في الجهات الخيرية في المنطقة وذلك مساهمة من المركز في خدمة المجتمع بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة.وقد عقدت الورشة في القاعة التدريبية للجمعية الخيرية ببني سار، وقد حضر الورشة ٣٥ قائدة من قيادات العمل الخيري.
وفي ختام الورشة قدمت شهادة شكر وتقدير  ا.د لبنى بنت حسين العجمي.
من جهة ثانية اختتمت مساء اليوم الخميس ٥ / ٧ / ١٤٣٩  ، دورة “السلامة والصحة المهنة” التي ينفذها ويشرف عليها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة بالشراكة مع المديرية العامة للدفاع المدني شارك فيها ٣٥ متدرباً من كافة محافظات منطقة الباحة استهدفت عدة جهات حكومية وأهلية وعدد من طلاب كليات الهندسة.
ويأتي تنفيذ هذه الدورة امتدادا لدورات تدريبية سابقة في مجال السلامة والصحة المهنية واستمراراً لجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تفعيل الشراكة المجتمعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنوع في البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة.
وأوضح مدير  فرع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالباحة عبدالله صالح الغامدي أن الدورة استهدفت مسؤولي السلامة والصحة المهنية في المنشآت الحكومية والأهلية وطلاب كليات الهندسة ، وتم تنفيذها وفق معايير وأنظمة التدريب المعتمدة في المؤسسة . مضيفاً  أن هذا البرنامج استمر لمدة 10 أيام تلقى خلالها المتدرب العديد من المهارات في السلامة و التقييم والتحكم بمخاطر العمل وكذلك مهارات استخدام معدات الوقاية الشخصية و التعرف على مواصفات أماكن العمل الآمن ، كذلك التدريب على أنواع الحرائق و اسبابها وأساليب الإخلاء و الإطفاء. وقد تميزت هذه الدورة بالتدريب النظري والعملي حيث قدم الجزء النظري المدرب / عبدالخالق الغامدي في حين قدم الجزء العملي المقدم / مفرح العلياني.
من جانبه أكد نائب المدير العام  أحمد اليوسف  حرص الإدارة على تقديم العديد من الأنشطة والبرامج التي تتلاءم مع احتياجات المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته من خلال الوحدات التدريبية التابعة للإدارة والمنتشرة في مختلف محافظات المنطقة .
مقدما  شكره وتقديره لجميع المشاركين في الدورة متمنياً أن يكون قد تحقق الهدف المنشود من هذه الدورة

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