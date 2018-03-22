فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي يزور ميناء جازان

المناطق _ جازان

قام فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي اليوم بزيارة الى ميناء جازان ، وكان في استقبالهم مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم ومساعده الأستاذ منصور بن إبراهيم زكري وفي بداية اللقاء رحب مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم بفريق العمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي الذي تفقد الميناء وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع بصالة الاجتماعات بإدارة الميناء تم خلاله مناقشة الامكانيات والتجهيزات بالميناء في مناولة ونقل البضائع وأخر مستجدات أعمال الميناء للخدمات اللوجستية لنقل البضائع السعودية وتشجيع الصادرات السعودية إلى القرن الأفريقي.

بعدها قام مدير عام الميناء وفريق العمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي بجولة ميدانية داخل الميناء ، إطلع خلالها على الأرصفة وساحاتها والمعدات والآلات ومواقع التخزين والتفريغ وأبدى فريق العمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي إعجابه بما شاهده من إمكانيات وتجهيزات في نقل وتفريغ البضائع.

وتهدف الزيارة الى تنمية الصادرات السعودية إلى القرن الأفريقي عن طريق ميناء جازان كونه النافذة على القرن الأفريقي والمجلس السعودي الجيبوتي يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الوطني 2020 ، لرفع المحتوى المحلي من خلال تصدير المنتجات السعودية إلى القرن الأفريقي أثيوبيا وتنزانيا وكينيا والصومال بهدف تنمية الصادرات السعودية لتعزيز التبادل التجاري والتواصل مع التجار للشركات داخل المملكة وخارجها.

وفي نهاية الزيارة قدم مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم شكره لأعضاء مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي على زيارتهم للميناء .