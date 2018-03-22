احدث الأخبار

الجبير: التعاون الأمني والعسكري بين المملكة و أمريكا يعود لعقود طويلة
أبرز المواد
 سفير الكويت : معرض الكتاب مفخرة خليجية وعربية وإضافة للمعرفة والثقافة
أبرز المواد
 ولي العهد يجتمع مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث تطوير الشراكة السعودية الأمريكية
أبرز المواد
 ‏إدارة ترامب توافق على بيع صواريخ تاو للمملكة ب 670 مليون دولار
أبرز المواد
 فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي يزور ميناء جازان
منطقة جازان
 الجمعية السعودية لطب الأسنان بتبوك تعقد لقائها الأول
منطقة تبوك
 تنفيذ ورشة عمل بعنوان “الكايزن وأثره في تحسين القيادة” بالباحة
منطقة الباحة
 الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يجتمع مع عمدة مدينة أوتاوا
أبرز المواد
 المتقدمة للبتروكيماويات تنظم برنامج ترفيهي للأيتام بالجبيل بشراكة مع جمعية وهج الخيرية
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج أولمبياد النشاط البدني المعزز لصحة الطالبات
منطقة الجوف
 فاكوندو يحضر الاتفاق لمواجهة الفتح
أبرز المواد
بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

أبرز المواد
التعليم: 3 مسارات جديدة للابتعاث .. وهذا موعد التقديم لـ ” وظيفتك وبعثتك”

التعليم: 3 مسارات جديدة للابتعاث .. وهذا موعد التقديم لـ ” وظيفتك وبعثتك”

أبرز المواد
الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

أبرز المواد
وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

أبرز المواد

فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي يزور ميناء جازان

فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي يزور ميناء جازان
http://almnatiq.net/?p=555847
المناطق _ جازان
قام فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي اليوم بزيارة الى ميناء جازان ، وكان في استقبالهم مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم ومساعده الأستاذ منصور بن إبراهيم زكري وفي بداية اللقاء رحب مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم بفريق العمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي الذي تفقد الميناء وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع  بصالة الاجتماعات بإدارة الميناء تم خلاله مناقشة الامكانيات والتجهيزات بالميناء في مناولة ونقل البضائع وأخر مستجدات أعمال الميناء للخدمات اللوجستية لنقل البضائع السعودية وتشجيع الصادرات السعودية إلى القرن الأفريقي.
بعدها قام مدير عام الميناء وفريق العمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي بجولة ميدانية داخل الميناء ، إطلع خلالها على الأرصفة وساحاتها والمعدات والآلات ومواقع التخزين والتفريغ وأبدى فريق العمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي إعجابه بما شاهده من إمكانيات وتجهيزات في نقل وتفريغ البضائع.
وتهدف الزيارة الى تنمية الصادرات السعودية إلى القرن الأفريقي عن طريق ميناء جازان كونه النافذة على القرن الأفريقي  والمجلس السعودي الجيبوتي  يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الوطني 2020 ، لرفع المحتوى المحلي من خلال تصدير المنتجات السعودية إلى القرن الأفريقي أثيوبيا وتنزانيا وكينيا والصومال بهدف تنمية الصادرات السعودية  لتعزيز التبادل التجاري  والتواصل مع التجار  للشركات داخل المملكة وخارجها.
 وفي نهاية الزيارة قدم مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم شكره لأعضاء مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي على زيارتهم للميناء .

روابط ذات صلة

وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً
أمير منطقة جازان يلتقي معالي وزير النقل

أمير منطقة جازان يلتقي معالي وزير النقل
إخاء الخيرية لرعاية الايتام بجازان” توقع 5 اتفاقيات مع عدد من الجمعيات

إخاء الخيرية لرعاية الايتام بجازان” توقع 5 اتفاقيات مع عدد من الجمعيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*