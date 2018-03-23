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الجبير: التعاون الأمني والعسكري بين المملكة و أمريكا يعود لعقود طويلة

الجبير: التعاون الأمني والعسكري بين المملكة و أمريكا يعود لعقود طويلة
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المناطق _متابعات

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن نفوذ إيران ووجود الميليشيات التابعة لها في سوريا يعرقلان الحل السياسي.

جاء ذلك خلال حديث الجبير اليوم (الخميس) حول العلاقات السعودية الأمريكية في معهد بروكنجز بواشنطن، مؤكداً أن المملكة تتعاون مع أمريكا في مواجهة النفوذ الإيراني.

وأضاف أن المأساة في سوريا أثرت على حياة الملايين والحل يكمن في عملية انتقال سياسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ميليشيات الحوثي في اليمن على علاقة بإيران.

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