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التحالف يدك مواقع الحوثين بصعدة و الضالع

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قالت مصادر عسكرية، لموقع “سبتمبرنت”، التابع للجيش اليمني: إن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والمليشيات الإيرانية، في جبهة “يعيس”، شمال مديرية “مريس” بمحافظة الضالع، أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين.

ووفقا للمصادر، فقد اندلعت المعارك التي مازالت مستمرة منذ صباح أمس” الخميس”، عقب هجوم حاولت مليشيات الحوثي أن تشنه على مواقع الجيش، إلا أنه تم التصدي لها وشن هجوم معاكس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على مواقعهم. وفي محافظة صعدة، أفادت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية، استهدفت معسكرات حوثية ومنصات لإطلاق صواريخ في مديريات زراح وباقم على الشريط الحدودي مع المملكة ومعسكر كهلان القريب من مطار صعدة، وسط المدينة.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أن القيادي الحوثي المُكنى بـ” أبو طه”، لقي مصرعه إثر انفجار لغم أرضي، كانت قد زرعته المليشيات في جبهة القوز بالأشروح، غربي تعز.

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، شنت قوات الجيش الوطني، قصفا مدفعيا على مواقع الانقلابيين في جبل “ُثره”، الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء.

وحسب موقع الجيش، فقد قصفت قوات اللواء 115 المتمركزة في مديرية لودر شمالي محافظة أبين، مواقع الحوثيين في أعلى جبل “ثره”.

واندلعت اشتباكات عقب القصف المدفعي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فضلا عن تدمير عربتين عسكريتين تابعتين لهم.

وفي محافظة الجوف، شمالي البلاد، قامت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني، بنزع وتفكيك أكثر من 80 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعتها المليشيات في محيط موقع معسكر طيبة بمديرية برط العنان.

وحسب ذات المصدر، فقد فككت الفرق الهندسية أيضا، صواريخ تحكم عن بعد، كانت موجهة لقصف مواقع الجيش الوطني في برط العنان، وكذلك استهداف التجمعات السكانية.

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