“السبنتي” يحقق كأس دعم خادم الحرمين و”تعاب” كأس الأمانة و”نبضات” كأس مشرف في فروسية القصيم

تنافست الجياد المشاركة في حفل ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم الخامس والعشرين على ثلاث جوائز قيمة في مقدمتها كأس وجوائز الدعم السادسالمقدم من خادم الحرمين الشريفين ، ثم كأس أمانة منطقة القصيم ، ثم كأس عميد المدربين مشرف بن مطلق (رحمه الله) ، فكان هذا الاحتفال حافلاً بالمتعةوالإثارة والتي جعلت ملاك وعشاق ومحبي هذه الرياضة العريقة يستمتعون بأجواء تنافسية مميزة .

حيث انطلق الحفل والذي أقيم عصر الخميس بسبعة أشواط تنوعت فيها الجياد والمنافسة ، إذ جاءت نتيجة الشوط الأول والمخصص للخيول العربية ( إنتاج محلي) بفوز الجواد غريب الخالدية للمالك سالم الطويرش ، فيما أهدى الجواد تعاب مالكه خالد الصغير كأس أمانةالقصيم في شوط السباق الثاني والمخصص للدرجاتالمفتوحة ( مواليد ٢٠١٥ ) .

في حين أهدت الفرس نبضات مالكها بسام العليان جائزة الشوط الثالث والمخصص للدرجات المفتوحة وهي عبارة عن كأس عميد المدربين مشرف بن مطلق ،بينما جاءت نتيجة الشوط الرابع والمخصص للدرجات المفتوحة بفوز الجواد بديع البدائع للمالك ناصر الدرع ، بينما ذهبت جائزة الشوط الخامس والمخصصللدرجة الثالثة للجواد اسكندراني للمالك خالد الفوزان .

وحقق جائزة الشوط السادس والمخصص للدرجات المفتوحة ( أفراس ) نجمة بانديني للمالك أسطبل الحسام ، واختتم السباق بكأس الدعم السادس المقدم من خادمالحرمين الشريفين وذلك في الشوط السابع والمخصص للدرجات المفتوحة بفوز الجواد السبنتي للمالك أبناء ولمان العازمي .

وفي نهاية الشوط الثاني وبمشاركة مدير عام الميدان صالح الفوزان، توج وكيل أمين أمانة القصيم م.عبدالعزيز المهوس الجواد (تعاب) لمالكه خالد الصغير بكأسأمانة منطقة القصيم بعد تحقيقه المركز الأول بعد أن قطع مسافة 1400م بزمن وقدره 1.34 دقيقة ، كما سلم عبدالله الحرابي، بعد نهاية الشوط الثالث مالك الفرس(نبضات) بسام العليان كأس الشيخ مشرف بن مطلق (رحمه الله) بعد أن قطعت مسافة 1400م بزمن وقدره 1.35 دقيقة، كما توج مدير عام الميدان صالحالفوزان، بعد نهاية الشوط السابع الجواد (السبنتي) لمالكه أبناء ولمان العازمي بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين السادس، بعد تحقيقه المركز الأول بعد أن قطعمسافة 2000م بزمن وقدره 2.22 دقيقه.