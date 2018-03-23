“مدني الجوف” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية

المناطق _ الجوف

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم / معيش بن نمر الرويلي أنه وفقاً للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( ٠٦:٠٠ ) الى الساعة ( ١٨:٠٠ ) من يوم الجمعة الموافق ٦-٧-١٤٣٩ هـ

على منطقة الجوف، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (٢كم).

وعليه فالدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.