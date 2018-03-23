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رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يصدر قرار بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يصدر قرار بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=555876
المناطق _ الرياض

صدر قرار معالي أ/ سعود بن عبدالله القحطاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي وستقوم الكلية بتصميم برامج تعليمية موجهة للشباب، كما تم تكليف د/ عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي بأن يكون عميداً للكلية.

1. ستركز الكلية على تصميم برامج تعليمية وتدريبية نوعية ومعتمدة لتغطية النقص الحاد في احتياجات سوق العمل في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

2. كما ستقدم الكلية برامج تعليمية تشمل مراحل التعليم العالي المختلفة لاستقطاب أكبر قدر من الفئات العمرية و خريجي الجامعات.

3. تسعى الكلية لتصميم وتقديم برنامج بكالوريوس متخصص في مجال العمليات السيبرانية Cyber Operations وهو الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي.

4. الكلية بصدد عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة لتعزيز التعاون ونقل المعرفة والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

5. الكلية بصدد استقطاب كادر تعليمي ذو خبرة عالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لغرض تقديم أفضل مستوى تعليمي لطلاب وطالبات الكلية.

٦. جميع البرامج التعليمية والتدريبية التي ستقدمها الكلية ستركز على الجانب العملي في المجالات المختلفة للأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي مما سيكسب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة والمطلوبة للإنخراط في سوق العمل بشكل فوري بعد التخرج.

٧. سيكون من ضمن أولويات الكلية توقيع إتفاقيات مع الجهات الحكومية لضمان توظيف الخريجين والخريجات بمزايا خاصة كما سيكون هناك برامج إبتعاث خارجية للمتميزين من الطلاب والطالبات للدراسات العليا في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

٨. سيكون من ضمن متطلبات التخرج من الكلية الحصول على عدد من الشهادات المهنية المعتمدة عالمياً (Certifications) ومن أرقى المعاهد العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة سواء في الشق الدفاعي، الجرائم المعلوماتية، الحوكمة، اختبارات الإختراق الأخلاقي.

 

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