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ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية
http://almnatiq.net/?p=555879
المناطق_الرياض

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأميركا، بحضور #ولي_العهد وبمشاركة شخصيات سعودية وأميركية صنعت الكثير في سبيل الشراكة الراسخة بين البلدين.

فقد احتفى حفل_الشراكة_السعودية_الأميركية، بتلك الشراكة الراسخة بين البلدين، التي تبلورت على مدى عقود، وفي العديد من المحطات السياسية.

الأمير بندر بن سلطان متوسطاً كولن باول والأمير خالد بن سلمان

جيمس بيكر

وألقى الأمير محمد بن سلمان الخطاب الرئيسي في الحفل. كما  وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق وأحد الشخصيات السعودية التي خدمت العلاقات الثنائية بين البلدين الأمير #بندر_بن_سلطان كلمة تحت عنوان#معا_ننتصر، أضاء فيها على تاريخية تلك الصداقة والعلاقات الراسخة بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الرئيسي في حفل الشراكة

الأمير بندر

الأمير خالد بن سلمان

كما كان لوزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر يلقي كلمته أمام #ولي_العهد ، بالإضافة إلى سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان

وتوجه إلى الحضور، الذي شارك فيه العديد من الشخصيات السياسية الأميركية والمسؤولين الأميركيين، قائلاً: “لن أخاطبكم اليوم كسيدات وسادة، بل كأصدقاء حقيقيين.”

وقد زينت القاعة بألوان العلمين السعودي والأميركي.

الأمير محمد بن سلمان مع الأمير بندر بن سلطان

وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع في وقت سابق الخميس مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، لبحث تطوير الشراكة السعودية الأميركية وزيادة حجم التبادل التجاري

الأمير محمد بن سلمان يلتقي مسؤولين أميركيين

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تمتد 3 أسابيع، وقد التقى الثلاثاء بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، كما التقى الخميس وزير الدفاع جيمس ماتس وتم الاتفاق على توقيع عقود تسليح بأكثر من مليار دولار.

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