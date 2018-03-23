احدث الأخبار

تعرف على أكثر المطارات الأميركية ازدحاماً بالمسافرين
أبرز المواد
 السعودية تتوقع تمديد اتفاق أوبك لحلول 2019
أبرز المواد
 مجلس أوقاف القدس يحذر من مهرجان تهويدي سينظم في الأقصى
أبرز المواد
 إنشاء كلية متخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش يودع يونايتد ويغادر إلى جالاكسي الأميركي
أبرز المواد
 الباحة: ضبط مئات من المخالفين والمطلوبين
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة نورة
أبرز المواد
 حالة الطقس: سماء غائمة جزئياً في 4مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يصدر قرار بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 “مدني الجوف” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية
أبرز المواد
 “السبنتي” يحقق كأس دعم خادم الحرمين و”تعاب” كأس الأمانة و”نبضات” كأس مشرف في فروسية القصيم
منطقة القصيم
بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

بالفيديو: نقيب بالقوات الملكية البرية يكشف كيفية نجاته من الموت عقب لحظة نطق فيها الشهادتين!

أبرز المواد
الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

أبرز المواد
وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

منطقة جازان
مواطن يعيد ترميم منزل والده الذي بناه قبل 150 عاماً

مواطن يعيد ترميم منزل والده الذي بناه قبل 150 عاماً

منطقة القصيم

مجلس أوقاف القدس يحذر من مهرجان تهويدي سينظم في الأقصى

مجلس أوقاف القدس يحذر من مهرجان تهويدي سينظم في الأقصى
http://almnatiq.net/?p=555892
المناطق_وكالات

حذّر مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، من التحضيرات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مهرجان “تدريب قرابين الفصح”، بمشاركة كبار حاخامات الهيكل ومطربين وقنوات تلفزة، والذي سيقام في منطقة القصور الأموية الملاصقة لمسجد الأقصى المبارك من جهته الجنوبية.
وأشار المجلس في بيان له اليوم، إلى أن الاحتلال ومنذ نصف قرن يخنق المسجد الأقصى المبارك بمشاريع تهويدية، حيث يزعم أنها مشاريع عمرانية وثقافية، مستغلاً موسم الأعياد اليهودية والحفريات والاقتحامات اليومية، حيث زاد في حصاره للمسجد المبارك حين هدم حارة المغاربة، وسيطر على القصور الأموية وأعلن تحويلها إلى حدائق تلمودية ومطاهر للهيكل، ويسعى اليوم إلى هذا المهرجان الخطير.
وأكد أن “القصور الأموية وكل ما يحيط بالمسجد الأقصى المبارك هو جزء لا يتجزأ من الأوقاف الإسلامية، والتي هي حق خالص للمسلمين، ولا يحق لأحد الاعتداء عليها أو تغيير وظيفتها”.
واعتبر البيان أن “هذا العمل التهويدي هو انتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وهو خطوة تهويدية لن نسكت عليها، وهي مرفوضة ومستنكرة، لأن السكوت عليها سيعطي الجماعات المتطرفة الضوء الأخضر للزحف إلى داخل المسجد الأقصى”.
وحذر مجلس الأوقاف من الإقدام على مثل هذه الخطوة، والتي فيها استفزاز لمشاعر المسلمين، وقد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.
تجدر الاشارة أن منظمة “جبل الهيكل” دعت من خلال مواقعها على الشبكة العنكبوتية لتنظم مهرجان، يوم الاثنين المقبل، بينما ستبدأ التحضيرات له يوم الأحد

روابط ذات صلة

تعرف على أكثر المطارات الأميركية ازدحاماً بالمسافرين

تعرف على أكثر المطارات الأميركية ازدحاماً بالمسافرين
السعودية تتوقع تمديد اتفاق أوبك لحلول 2019

السعودية تتوقع تمديد اتفاق أوبك لحلول 2019
إنشاء كلية متخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي

إنشاء كلية متخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*