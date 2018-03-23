الصين تتعهد بالرد على الحرب التجارية الأمريكية

أكدت السفارة الصينية في واشنطن أنه”إذا شنت الولايات المتحدة حربا تجارية فإن الصين ستقاتل حتى النهاية لحماية مصالحها المشروعة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية”.

وتعهدت بكين باتخاذ إجراءات ضرورية للرد على الحرب التجارية التي أطلقتها أمريكا ضدها، مؤكدة خيبتها الشديدة ومعارضتها القوية على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على بضائعها.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت إن “الصين لن تبقى، على أي حال من الأحوال، في موقف المتفرج على تعرض مصالحها المشروعة للانتهاك”.

وفي وقت سابق من الأمس وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مذكرة تقضي بفرض رسوم تجارية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد فترة مشاورات تتيح للوبي الصناعي والمشرعين فرصة لتقليص قائمة البضائع التي ستستهدفها الرسوم المقبلة وتضم الآن 1.3 ألف اسم.