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تفاصيل الوظائف الشاغرة للنساء بشركات القطاع الخاص

تفاصيل الوظائف الشاغرة للنساء بشركات القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=555913
المناطق_الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للنساء في عدد من شركات القطاع الخاص. وقالت ان الوظائف مخصصة للحاصلات على مؤهلات الثانوية العامة – الدبلوم – البكالوريوس والشركات وهي:

– سمارت لينك .
– شركة حمد عبدالله سليمان المنيع للتجارة .

– المصنع العالمي لأنظمة المباني IBSF .
– شركة مهمة لدعم وتطوير الأعمال .

وتبدأ المقابلات اعتباراً من الاثنين 09 / 07 / 1439 هـ الموافق 26/ 03 / 2018 م ولمدة أربعة أيام في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله.

وللاستفسار / مباشر 011/4567278 سنترال 4942333 / 011 / تحويلة (106 – 107) .

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