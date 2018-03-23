تكنولوجيا خفض استهلاك الديزل بالأسواق خلال عامين

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المناطق_الرياض

تمكن فريق من المختصين البريطانيين في أبحاث السيارات بجامعة لوبورو من اكتشاف حل بسيط وميسور التكلفة ومضمون النجاح على نحو واضح للمشكلة التي قد أدت إلى السحب الحالي لمحركات الديزل في أنحاء العالم – وهي مصدر انبعاثات أوكسيد النيتروجين الذي يمثل خطراً على حياة الانسان.

وذكر موقع “أوتو كار” المتخصص في شؤون السيارات أن النظام ،الذي يسمى إيه سي سي تي (تقنية إنتاج وتحويل الأمونيا) قد بلغ مرحلة واعدة إلى حد أن القائمين على تطويره يتعرضون الآن لحصار من جانب شركات صناعة السيارات وشركات توريد المكونات وحتى أصحاب الأساطيل الضخمة لمركبات الديزل الذين سمعوا عن هذا الابتكار ويتوقون إلى استخدامه لحل ما يعتبروه أكثر مشكلة ملحة في عالم السيارات.

يذكر أن الفريق – الذي يقوده جراهام هارجريف أستاذ التشخيص البصري وجوناثان ويلسون زميل الابحاث – كان يعمل على مدى أعوام كثيرة في انبعاثات العوادم لكنه حقق تقدمه الكبير خلال العامين الماضيين.

ويعتقد الفريق أن نظام إيه سي سي تي يجب أن يكون من السهل تصميمه من حالته الراهنة وقد يصل إلى مرحلة الانتاج في غضون عامين مع توافر الدعم الملائم.

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