عقوبات «يويفا» تطرق باب سان جيرمان مجدداً

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أمرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إغلاق الجزء الشمالي من ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المباراة الأولى التي يكون فيها صاحب الأرض، بالإضافة لغرامة قدرها 43 ألف يورو، وذلك بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني في 6 مارس الجاري.

وجاءت قرارات اللجنة رداً على الأعمال التي قامت بها جماهير الفريق الباريسي من إشعال الألعاب النارية، واستخدام الليزر، فضلاً عن عدم الجلوس في غير الأماكن المخصصة لها خلال تلك المباراة التي أوقفت من قبل الحكم مرتين (في الدقيقتين 48 و66).

وقررت اللجنة فتح تحقيقاً ضد الـ”بي إس جي” بسبب الأحداث التي وقعت خلال مواجهة الفريق الملكي والتي انتهت بفوز الأخير (1-2)، ووفقاً لما جاء في تقرير مندوب “يويفا”، والحكم الألماني فيليكس بريش، فضلاً عن بعض التقارير الأخرى.

وأمر الحكم الألماني إيقاف اللقاء في مناسبتين بسبب الدخان الكثيف الناتج عن إشعال النارية في المدرجات الباريسية.

وكانت اللجنة قد عاقبت النادي الفرنسي من قبل بغرامة 40 ألف يورو بسبب إشعال الألعاب النارية خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني بدور المجموعات.

وأكد يويفا أن الأحداث التي شهدتها مباراة ريال مدريد تخالف المادة 16 من اللائحة التأديبية للاتحاد القاري، بالإضافة لمادتي 33 و38 المتعلقتين بالسلامة والأمان.