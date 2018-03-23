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عمل الرياض يزور “2645” منشأة تجارية ويضبط “149” مخالفة خلال أسبوع

عمل الرياض يزور “2645” منشأة تجارية ويضبط “149” مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=555922
المناطق_الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة عددًا من الزيارات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير ، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (149) مخالفة للمادة (36) التي تختص “بالمهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها” و اشتراطات تنظيم عمل المرأة وإنذار 115 منشأة.

وأشار مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض احمد المطوع إلى أنّ نجاح جميع الزيارات التي شملت 2645 زيارة خلال أسبوع يعود إلى تضافر الجهود مع الجهات الشريكة داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها .

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