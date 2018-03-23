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“خطط سعودية” تقفز بأسعار النفط

“خطط سعودية” تقفز بأسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=555939
المناطق - وكالات

زادت أسعار النفط بنحو واحد في المئة الجمعة، مدفوعة بخطط سعودية لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحديا لأسواق الأسهم العالمية، التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة الخميس قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، فيما كشفت بكين عن خطط اليوم لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وبحلول الساعة الخامسة وتسعة واربعين دقيقة بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 69.52 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو خمسة بالمئة في أقوي أداء منذ يوليو من العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 4.2 بالمئة.

 

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