مزايا “هامة” تتفوق بها خرائط أبل على جوجل

المناطق - وكالات

تبقى خرائط جوجل الخيار المفضل للمستخدمين على اختلاف نوع النظام المستخدم من قبلهم سواء كان أندرويد أو نظام تشغيل ios، لكن ورغم ذلك تمتلك خرائط آبل، بحسب خبراء تقنية، 5 مزايا جيدة لا تتوفر في خرائط جوجل، وهي:

– خرائط المطار: يعرض لك كل من خرائط جوجل وخرائط آبل كيفية ترتيب البوابات في المطار، لكن تطبيق خرائط آبل يعمل بشكل أفضل في السماح بتصفية الخريطة للعثور على المعلومات التي يريدها المسافر، إذ بالإمكان اختيار المحطات، ومكاتب الفحص، والبوابات، ومحال الطعام والشرب، والمحال التجارية ودورات المياه والكثير من مرافق المطار الأخرى.

أما في خرائط جوجل يكون عنصر التحكم الوحيد الذي يستخدمه المسافر هو التكبير على أمل الحصول على المعلومات التي يريدها.

– عرض ثلاثي الأبعاد: عادة لا تمثل طريقة العرض العامة دائمًا أفضل زاوية للاتجاهات في المدن ذات المباني العالية والمعالم، لذلك فإن العرض ثلاثي الأبعاد يمنح مساحة أفضل من الأرض أثناء الانتقال من نقطة إلى أخرى، بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

ففي خرائط جوجل، بإمكان المستخدم عرض القمر الصناعي والتمرير سريعًا بإصبعين للحصول على عرض ثلاثي الأبعاد خفيف أثناء التنقل، بينما في خرائط أبل لا يتوفر عرض القمر الصناعي للتنقل منعطف بمنعطف، إذ يتيح التمرير سريعًا بإصبعين الدخول إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، لمشاهدة المباني ثلاثية الأبعاد وبالتالي الحصول على مساعدة أفضل في معرفة الاتجاهات.

– أحوال الطقس: تقدم خرائط جوجل الأحوال الجوية الحالية للمدن، ولكن تطبيق خرائط آبل يعطيك أحوال الطقس في المدن والمعالم، ويكون هناك درجة الحرارة الحالية والظروف في أيقونة صغيرة في الجزء السفلي الأيمن من خرائطها، ويمكن بعد ذلك الضغط برفق على أيقونة الطقس لمعرفة المزيد من المعلومات، بما في ذلك التوقعات لمدة خمس ساعات، أو يمكن الضغط بقوة والانتقال إلى تطبيق Weather للتنبؤات الكاملة لمدة 9 أيام.

– جولات افتراضية مميزة: تحتوي خرائط جوجل على ميزة التجوّل الافتراضي، وخرائط أبل لديها وضع Flyover، الذي يعد من أفضل المزايا، فهو يتيح لك القيام بجولة ثلاثية الأبعاد في إحدى المدن وتبدو وكأنك تحلق فوقها، وهذه الميزة متاحة لمئات المدن حول العالم، إذ يمكن البحث عن المدينة المطلوبة وسيظهر زر Flyover على لوحة المعلومات إذا كانت هذه المدينة تدعم هذه الميزة، كما ورد في “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

– خيارات أفضل لسيارات الأجرة: تضم خرائط جوجل برنامج أوبر، ولكن خرائط آبل تحتوي على كل من أوبر و Lyft، وعند الحصول على الاتجاهات في خرائط آبل، ينقر المستخدم على زر “اركب” في الزاوية السفلية اليسرى لمعرفة الأسعار وأوقات الانتظار لكل من أوبر وLyft قبل حجز الخيار الأفضل.