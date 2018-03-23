مواطن عشريني يطلق النار على أحد أقاربه بالأحساء.. ثم يقتل نفسه

الأحساء - عبدالله السعيدي

أطلق مضطرب نفسيا ثلاث طلقات نارية على أحد أقاربه وعلى نفسه، ما أدى إلى وفاة الجاني.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، عند الحادية عشر والنصف من مساء أمس تبلغت شرطة محافظة الاحساء من مستشفى الأحساء العام عن إسعاف مواطن عشريني إثر إصابته بثلاث طلقات نارية.

وعليه باشر المختصون بالشرطة الانتقال وضبط إفادة المصاب الذي أشار إلى تعرضه لإطلاق النار من قبل أحد أقاربه يعاني من اضطرابات نفسية، وقيام الجاني وهو مواطن عشريني باطلاق النار على نفسه من ذات السلاح الذي بحوزته.

وبالفعل تم العثور على الجاني مصابا بطلق ناري أمام منزلهم وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياه في وقت لاحق أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

وشرعت جهات الضبط الجنائي بالشرطة باستكمال الإجراءات اللازمة للحادثة، تمهيدا لإحالتها لفرع النيابة العامة بالمحافظة.