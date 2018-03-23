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الإطاحة بتشكيل عصابي من 10 آسيويين في الرياض

الإطاحة بتشكيل عصابي من 10 آسيويين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=555949
المناطق - الرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض في الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من عشرة وافدين من جنسية آسيوية، في إطار جهودها المستمرة والرامية للحد من جرائم السرقة والقبض على مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه كانت قد توفرت لدى الجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات، مؤكدة من مصادرها الخاصة عن وجود تشكيل عصابي مكون من مجموعة وافدين ينتمون لجنسيات آسيوية يتمثل أسلوبهم الإجرامي باقتحام المراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها، ومن ثم تكسير الخزن الحديدية والاستيلاء على مابداخلها من مبالغ مالية، إضافة إلى سرقة كميات كبيرة من البضائع مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات عليها.

وبناءً على تلك المعلومات التي أكدت صحتها التحريات والإجراءات البحثية فقد تكللت تلك الجهود بالإيقاع بأفراد تلك العصابة، بعد وضع كمين محكم لهم، والقبض عليهم جميعاً عند الساعة الثانية من صباح يوم الاربعاء 4/7/1439هـ، وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات، جاء بعضها مطابق لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة، فضلاً عن مبالغ مالية ولوحات مركبات مسروقة.

وأسفرت التحقيقات المبدئية عن إقرارهم بجرائمهم وقاموا بالإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التي تعرضت للسرقة، حيث عثر عليها متوقفة في أرض فضاء بحي الربوة من نوع دينا أيسوزو، تبين أنها مسروقة بتاريخ 7/4/1439هـ وعثر بداخلها على (عتلات ) حديدية ومقصات وكشافات وقفازات، كما أقروا باقتسام الأدوار و المسروقات فيما بينهم التي بلغت قيمتها النقدية قرابة النصف مليون ريال.

وعليه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة.

 

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