الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور كلية الاتصال بالجامعة الأمريكية في واشنطن

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قام الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الإمريكية، بزيارة اليوم لكلية الاتصال بالجامعة الأمريكية في واشنطن .

واطلع الوفد خلال جولته في أقسام الكلية والاستديوهات على آلية العمل ووسائل التعليم المختلفة التي تعنى بإعداد الطلاب ليكونوا صحفيين قادرين على ممارسة جميع أنواع المهارات الصحفية والعلاقات العامة والتعامل مع الوسائل الإلكترونية المساعدة في هذا الشأن .

واستمع الوفد إلى نبذة عن كلية الاتصال التي بدأت كقسم في الجامعة الأمريكية عام 1893م، وتوسعت حتى أصبحت كُلية متكاملة عام 1984م ، لتُقدم درجات علمية وعدة برامج بمجالات الصحافة والإذاعة ودراسات الاتصال المحلي والدولي والإعلام المرئي وغيرها، وصُنفت واحدة من أقوى عشر كُليات للإعلام والاتصال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 / 2018م.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على أحدث الطرق والأساليب التعليمية في مجال الإعلام، والتعرف على كيفية تطوير الكفاءات في المجال الإعلامي، إضافةً إلى معرفة أنواع البرامج والدورات التدريبية المُقدمة لطلبة الإعلام حول العالم، وتطوير مجال الدراسات والأبحاث الإعلامية في المملكة مستقبلًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية.