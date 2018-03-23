عسل الباحة ضيف شرف مهرجان الكليجا بالقصيم

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تلقى مهرجان العسل الدولي، الذي تنظمه جمعية النحالين التعاونية بالباحة، دعوة من منظمي مهرجان الكليجا العاشر الذي تنظمه غرفة القصيم ليكون ضيف مهرجان الكليجا.

ويعد مهرجان الكليجا الذي يستمر عشرة أيام، في الفترة من 5-16 رجب، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة واحد من أبرز وأفضل خمسة مهرجانات على مستوى المملكة ويحتوي على عدد من المشاركات، حيث يشارك فيه أكثر من 100 اسرة منتجة، 16 منصة خصصت لرائدات الأعمال، 73 ركنا داخل صالة الشركات الغذائية، 14 دورة وورشة تدريبية للبراعم في مجالات مختلفة، 7 دورات وورش تدريبة للنساء، 10 عربات فود ترك.

وقد الأستاذ الدكتور احمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي بالباحة شكره لمنظمي مهرجان الكليجا وعلى رأسهم الأستاذ خالد بن عبدالرحمن اليحيى المدير التنفيذي للمهرجان على دعوتهم وضيافتهم وتقديم جميع التسهيلات التي ستتيح التعريف بمهرجان العسل الدولي وبمنتج عسل الباحة الذي ينتجه أعضاء الجمعية، كما عبر الخازم عن سعادته بهذه المشاركة والتعاون بين المهرجانين وبين منطقتي القصيم والباحة.