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إطلاق نار واحتجاز رهائن بمتجر جنوب فرنسا

إطلاق نار واحتجاز رهائن بمتجر جنوب فرنسا
http://almnatiq.net/?p=555972
المناطق - وكالات

أصيب شرطي فرنسي اليوم (الجمعة) بإطلاق نار، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن رجل يحتجز رهائن داخل أحد المتاجر في جنوب غرب فرنسا.
وقال الإدعاء الفرنسي إن محتجز الرهائن قال إنه ينتمي لتنظيم “داعش” المتطرف، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر الجمعة إن مسؤولين أمنيين ينفذون عملية في متجر في تريب بالقرب من كراكسون بجنوب فرنسا.
ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن عملية احتجاز رهائن جارية.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى «وضع خطير» في عملية احتجاز الرهائن.
وقال مصدر بالإدعاء العام في باريس إن محققين من مكافحة الإرهاب يحققون في الحادث، فيما أفادت الشرطة بإصابة شخص أو اثنين في عملية احتجاز الرهائن.

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