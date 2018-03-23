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محافظ الخفجي يفتتح مهرجان كلنا الخفجي السادس

محافظ الخفجي يفتتح مهرجان كلنا الخفجي السادس
http://almnatiq.net/?p=555984
الخفجي - سطام الفروان
أفتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع مساء أمس الخميس الخامس من شهر رجب الحالي مهرجان كلنا الخفجي السادس وذلك على كورنيش الخفجي و بحضور مدير عام هيئة السياحة و التراث الوطني الأستاذ عبداللطيف البنيان وعدد من مدراء و مسؤولي و أعيان و أهالي محافظة الخفجي و المراكز التابعة لها.
أنطلق حفل الافتتاح بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة محافظ الخفجي والذي قال فيها : كما تعلمون بأن حكومتنا الرشيدة و ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  – حفظهم الله ورعاهم – يحرصون كل الحرص على توفير الأمن والأمان وتكريس كافة الجهود لتوفير سبل العيش والراحة والرفاهية للمواطنين والمقيميين وزوار بلادنا الغالية، وقال أيضا : في مهرجان كلنا الخفجي الخامس في العام الماضي وعدناكم بأن يستمر هذا المهرجان في كل عام وأنّ نسعى جاهدين لتقديم كل جديد يليق بكم وبضيوفنا وها أنا واياكم اليوم وبحمد الله نقف هذه اللحظات على بداية انطلاق (مهرجان كلنا الخفجي السادس) والذي تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات أمير الخير سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية و الذين ذلّلوا جميع الصعاب والمعوقات لكي نصل كلنا إلى (مهرجان كلنا الخفجي) وحرصهم يحفظهم الله على تقديم الافضل لإسعاد جميع فئات المجتمع، وختم الهزاع كلمته بشكر اللجنة المنظمة للمهرجان وشكر شركة أرامكو لأعمال الخليج و كذلك شركة أرامكو السعودية على رعايتهم ودعمهم للمهرجان.
ثم قدم سطام البلوي المدير التنفيذي للمهرجان كلمة في حفل الافتتاح قال فيها : في العام ٢٠٠٨ كنت ومجموعة من الأصدقاء من أبناء محافظة الخفجي نحلم بأن يكون للخفجي مهرجان يروج لها كوجهه سياحيه وتكون فرصة أبناءها لأستعراض مواهبهم و أمكانياتهم، ويخلق لهم فرص عمل و تجارة، وبالفعل فقد تحقق هذا الحلم بجهود أبناء محافظة الخفجي، إلا أنه ولظروف متعددة توقف المهرجان لأكثر من خمس سنوات، الى أن تبنى سعادة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع هذا المهرجان و وضع على عاتقه إعادته إلى الوجود وحظي بدعم كامل وقوي من سعادته، وأردف “البلوي” اليوم ترى الأحلام تتحقق و أن القناعة بأهمية المهرجان لمحافظة الخفجي وأبنائها ترسخت لدى غالبية المسؤولين و الأهالي، وختم كلمته بشكر كل من ساهم في تنظيم مهرجان كلنا الخفجي السادس من لجان و جهات حكومية و شركات داعيا للزوار قضاء أجمل الأوقات في المهرجان.
بعد ذلك كان هناك عدة عروض في حفل الافتتاح ومنها أوبريت (كلنا الخفجي) الذي نال على إستحسان و رضى الحضور و الجمهور، ثم قام محافظ الخفجي و مرافقيه بجولة على أقسام و أركان المهرجان و معرض الدوائر الحكومية.

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