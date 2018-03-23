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25 معلم تربية فنية يختتمون ورشة عمل “الرسم على اللوحات الجدارية” بتعليم شرق الدمام

25 معلم تربية فنية يختتمون ورشة عمل “الرسم على اللوحات الجدارية” بتعليم شرق الدمام
http://almnatiq.net/?p=555987
الدمام - سطام الفروان
اقامت شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم بشرق الدمام ورشة عمل “الرسم على اللوحات الجدارية” والتي استمرت لمدة يومين الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المنصرم بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الاستاذ محمد بن امبارك الزهراني وذلك بمدرسة المقداد بن عمرو بالدمام وذلك بمشاركة 25 معلم من معلمين القطاع بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
واكد مشرف التربية الفنية بالمكتب الاستاذ هاني الغامدي انه شارك في ورشة العمل 25 معلم تربية فنية وكذلك عدد كبير من الطلاب على مدى يومين وتهدف الى الممارسة العلمية لدروس التربية الفنية في مجال التصوير التشكيلي و كسر الرهبه من الرسم على المساحات الجدارية الكبيره وكذلك تبادل الخبرات وتعزيز الرسم للمدارس الفنية المتعددة بالاضافة الى ممارسة النقد والتذوق الفني أثناء تنفيذ الأعمال من خلال القراءة الفنية للأعمال المنجزة ، وأضاف الغامدي ركزنا على استخدام النشاط الفني الذي يبرز مواهب وإبداعات الطلاب، ومن هنا جاءت فكرة الورشة التي ستدرب المعلمين وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على كيفية رسم اللوحات الجداريات من حيث مكانها في المدرسة.
موجهاً شكره وتقديره لمدير المكتب الذي حضر واشرف على بعض الاعمال الفنية وكذلك قائد المدرسة محمد المحفوظ و معلم مادة التربية الفنية بالمدرسة إسماعيل هجلس .

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