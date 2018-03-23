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التحول الرقمي وسرعة الانجاز يمكنان “الإسكان” من الحصول على جائزتين إقليميتين

التحول الرقمي وسرعة الانجاز يمكنان “الإسكان” من الحصول على جائزتين إقليميتين
http://almnatiq.net/?p=556012
المناطق - واس

حصدت الشركة الوطنية لخدمات الإسكان” التابعة لوزارة الإسكان جائزتين إقليميتين في المجال العقاري، ضمن فعاليات جائزة العقارات الخليجية 2018 التي تنظمها دائرة الأراضي في مدينة دبي.
وحصلت الشركة على جائزة أفضل مبادرة حكومية بالإضافة لجائزة أفضل شركة لإدارة اتحاد الملاك، وذلك نتيجة السياسات والأنظمة التي وضعتها الوزارة من خلال مبادرة اتحاد الملاك والمتضمنة سرعة الإنجاز واتمته جميع الإجراءات.
ورعى الحفل في دورته الثانية معالي سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، واستلم الجوائز المهندس محمد بن فيصل بن معمّر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على برامج الابتكار واتحاد الملاك.
وتعد مبادرة اتحاد الملاك التابعة لوزارة الإسكان إحدى سياسات الإسكان في مجال التنظيم، وتهدف المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وتم من خلال المبادرة العمل على أتمتة وتسهيل إجراءات إنشاء الاتحادات، حيث تم إنشاء أكثر من 1244 اتحاداً حتى الآن لأكثر من 36 ألف وحدة سكنية، وتمكن هذه التسهيلات التي تقدمها المبادرة من تقليص المدة الزمنية لإنشاء الاتحادات من فترة تصل إلى 12 شهراً إلى أقل من 28 يوما.
يذكر أن تنظيم قطاع الإسكان في المملكة شهد في فبراير الماضي إطلاق 16 جهة حكومية لبرنامج الإسكان والذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين السياسات والأنظمة وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الإسكاني، وتمكين المواطن من تملك المنزل الأول بما يحقق رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 60 في المئة بحلول عام 2020.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة العقارات الخليجية التي تستهدف الشركات العاملة في القطاع العقاري بمنطقة الخليج العربي.
وتأتي هذه الجائزة لتشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وشهدت الجائزة مشاركة نحو 69 شركة من 8 دول تضم بالإضافة إلى السعودية، والإمارات والبحرين والكويت، وعمان، المالديف، ومصر والهند.

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