احدث الأخبار

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله-
أبرز المواد
 “الاستثمار” تمنح مجموعة جلوبال بزنس فينتشر رخصة لتنمية متعددة الاستخدامات
أبرز المواد
 واشنطن : اتهام إيرانيين بجرائم سرقة إلكترونية دولية
أبرز المواد
 “البيئة ” تطور إجراءات نظام الرخص الالكترونية لحفر الآبار لخدمة المستفيدين
أبرز المواد
 قائد “الناتو” السابق في “تايم” : ولي العهد قوة يحسب لها حساب
أبرز المواد
 التحول الرقمي وسرعة الانجاز يمكنان “الإسكان” من الحصول على جائزتين إقليميتين
أبرز المواد
 28 مارس .. الجوف تحتفي بتمرها الذي امتدح مذاقه رحالة أوروبيين قبل 150عامًا
منطقة الجوف
 قطار الرياض 68٪ أنجز والتشغيل التجريبي نهاية 2018
أبرز المواد
 السفير البريطاني لدى اليمن : فرصة السلام لليمن خلال هذا العام “حقيقة” .. والمبعوث لا يملك سحرا
أبرز المواد
 25 معلم تربية فنية يختتمون ورشة عمل “الرسم على اللوحات الجدارية” بتعليم شرق الدمام
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي يفتتح مهرجان كلنا الخفجي السادس
المنطقة الشرقية
 خياط في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : إن تشريع الحلال والحرام والعبادة هو حق لله وحده
أبرز المواد
الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

أبرز المواد
وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

منطقة جازان
ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

أبرز المواد
الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس

الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس

أبرز المواد

واشنطن : اتهام إيرانيين بجرائم سرقة إلكترونية دولية

واشنطن : اتهام إيرانيين بجرائم سرقة إلكترونية دولية
http://almnatiq.net/?p=556022
المناطق - وكالات

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تسعة إيرانيين وشركة إيرانية بسرقة بيانات مئات الجامعات الأمريكية والدولية وعشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأمريكية لحساب الحكومة الإيرانية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن “الهجوم الإلكتروني تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديميةـ وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أمريكيةـ و176 جامعة في 21 دولة أجنبية”.

وقالت وزارة الخزانة في موقعها على الإنترنت، إنها “ستفرض عقوبات على المتهمين وعلى شركة يصفها مدعون أمريكيون بأنها تهدف لمساعدة منظمات الأبحاث الإيرانية على سرقة معلومات”.

روابط ذات صلة

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله-

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله-
“الاستثمار” تمنح مجموعة جلوبال بزنس فينتشر رخصة لتنمية متعددة الاستخدامات

“الاستثمار” تمنح مجموعة جلوبال بزنس فينتشر رخصة لتنمية متعددة الاستخدامات
“البيئة ” تطور إجراءات نظام الرخص الالكترونية لحفر الآبار لخدمة المستفيدين

“البيئة ” تطور إجراءات نظام الرخص الالكترونية لحفر الآبار لخدمة المستفيدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*