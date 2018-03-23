“الاستثمار” تمنح مجموعة جلوبال بزنس فينتشر رخصة لتنمية متعددة الاستخدامات

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منحت الهيئة العامة للاستثمار , الرخصة الاستثمارية لمجموعة جلوبال بزنس فينتشرز، وذلك خلال اجتماع عقد في واشنطن، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد هذه الخطوة الأولى لمشروع تنموي بمليارات الدولارات، والذي قد يجلب ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، بمساحة تقدر بمليون قدم مربع من المساحات التجارية في ثلاثة مواقع شمال مدينة الرياض.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن هذه المنحة تأتي في إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة ، والتي أسهمت في طرح الفرص أمام المستثمرين في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمر، عبر تمديد ترخيص الاستثمارات الأجنبية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد وإعطاء المستثمر الخيار بتقليص المدة إلى سنة واحدة كحد أدنى.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جلوبال بزنس فينتشرز، راندال لانجر بالفرصة التي أتاحتها هيئة الاستثمار لجلوبال بزنس فنتشرز لإنشاء اتحاد يضم نخبة من أفضل الشركات عالميا، بهدف توفير مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة في المملكة، مضيفاً أنهم تلقوا دعماً مميزاً من الهيئة، من خلال تعريفهم بجميع السفارات.

بدوره قال مدير الشرق الأوسط بالغرفة التجارية الأمريكية ستيف لوتس”إن الحصول على الرخصة، هي خطوة مهمة للمضي قدما بالمشاريع التجارية العالمية”، داعيا الشركات الأمريكية بتعميق وتوسيع أعمالها في المملكة، ومتابعة الفرص الهائلة المتاحة من خلال التنوع الاقتصادي للرؤية 2030.

وفي سياق متصل، وكلت جلوبال بزنس فنتشرز شركتين تجاريتين عالميتين لإجراء تقييم للموقع وإعداد دراسات جدوى، في حين تجري حاليا عملية التصميم لمرحلة ما قبل التطوير بإشراف المهندس المعماري الرئيسي لشركة جلوبال بزنس فنتشرسكوت سارفر، وذلك لخلق جيل جديد من التطور يحقق بذلك الرؤية المشتركة للهيئة العامة للاستثمار، وجلوبال بزنس فنتشرز، حيث سيخلق العمل عند اكتماله مجتمعا حيّا مستداما للعمل يكون في متناول المواطنين السعوديين.