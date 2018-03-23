أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان ( ابن الفقيدة) وعدد من أصحاب السمو الأمراء .
وبعد الصلاة قدم سمو نائب أمير منطقة الرياض خالص عزائه ومواساته في وفاة الفقيدة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله-
أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
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