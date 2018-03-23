نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله

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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان ( ابن الفقيدة) وعدد من أصحاب السمو الأمراء .

وبعد الصلاة قدم سمو نائب أمير منطقة الرياض خالص عزائه ومواساته في وفاة الفقيدة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.