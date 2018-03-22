نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب

قام سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في أولى زيارات سموه بعد مباشرة مهام عمله بالمنطقة بزيارة مساء اليوم الجمعة لشيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي بمنزله بمركز طبب.

وكان في استقبال سموه رئيس مركز طبب فيصل بن تركي المتحمي وعدد من أسرة آل أبونقطة المتحمي، وقد عبر الشيخ تركي المتحمي عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على زيارته مقدراً لسموه ذلك؛ مؤكداً بأن هذه العادة الكريمة التي يقوم بها أفراد الأسرة المالكة بدءاً من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجميع أفراد الأسرة المالكة تعكس محبتهم لشعبهم وتقديرهم لمشائخ القبائل، وقد أمّ سمو الأمير تركي بن طلال المصلين لصلاة المغرب في جامع طبب الأثري فور انتهائه من زيارة شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعه..